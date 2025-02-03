وسط اتهامات ترامب.. الكشف عن هوية قائدة المروحية المتسببة في حادثة واشنطن

وكالات

تم الكشف مؤخرًا عن هوية الجندية التي كانت تقود مروحية "بلاك هوك"، التي تحطمت الأسبوع الماضي جراء حادث اصطدام مع طائرة تابعة لـ"أميركان إيرلاينز" فوق واشنطن، ما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

الجندية هي ريبيكا لوباك، تبلغ 28 عاما، وكانت ضابطة طيران نشطة في الجيش الأمريكي منذ عام 2019، وهي واحدة من النخبة التي تخرجت ضمن أفضل 20% من برنامج "روتك" العسكري، وحصلت على أوسمة منها "ميدالية الإشادة العسكرية" و"ميدالية الدفاع الوطني".

وفي البداية رفض الجيش الأمريكي الكشف عن هوية لوباك بناء على طلب عائلتها، التي وصفتها في بيان رسمي بأنها "محاربة لم تتردد في الدفاع عن بلدها".

ولفت إلى دورها كمساعد اجتماعي في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لكن الضغوط الإعلامية والتحقيقات أجبرت السلطات على الكشف عن هويتها لاحقا "تلبية لرغبة العائلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات مباشرة إلى سياسات التنوع والمساواة التي تبنتها إدارتا أوباما وبايدن، مرجعا الحادث إلى "معايير متراخية" في توظيف مراقبي الحركة الجوية بسبب أهداف "التنوع الجندري".

وقال في مؤتمر صحفي: "الكارثة نتيجة سياسات التنوع والمساواة والشمول التي تضع الأجندات الليبرالية فوق الكفاءة"، متجاهلا تقارير أولية تشير إلى أن التحقيق لم يحدد أسباب الحادث بعد.

وتتمتع لوباك بسيرة جيدة حيث أكد زملاؤها أنها كانت "مثالا للكفاءة"، كما أشاد بها المراسل العسكري المخضرم ديفيس وينكي، الذي كتب على منصة "إكس": "ساعدتني ريبيكا في أصعب لحظاتي... العالم لن يكون نفسه بدونها".

وحتى الآن لا يزال التحقيق في سبب تحليق المروحية قرب مسار الطائرة المدنية في مراحله المبكرة، إذ تشير تسجيلات الرادار إلى احتمال خطأ بشري أو خلل تقني، لكن الجيش لم يصدر أي استنتاجات.

وطالبت عائلة لوباك بـ"وقف استغلال المأساة لأجندات سياسية"، وفق بيانهم.