مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال (فيديو)

(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قام المستوطنون باقتحام المسجد على شكل مجموعات، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

#متابعة | 75 مستوطنًا و45 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وأدوا طقوس تلمودية في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال. pic.twitter.com/GhELnjmJ13 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 3, 2025

في المقابل، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن المسجد.