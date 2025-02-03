إعلان

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال (فيديو)

01:31 م الإثنين 03 فبراير 2025

مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قام المستوطنون باقتحام المسجد على شكل مجموعات، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

في المقابل، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن المسجد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى شرطة الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل قيادي بارز موال لروسيا في انفجار بموسكو

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية