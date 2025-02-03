خشية الاعتقال.. طائرة نتنياهو تغير مسارها في زيارة واشنطن

(وكالات)

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذت مسارًا غير معتاد في رحلتها إلى واشنطن، وذلك بهدف تجنب دخول مجالات جوية تابعة لدول قد تكون قد أعلنت عن تنفيذ مذكرات اعتقال ضده.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وذلك على خلفية اتهامات تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبها، هاجمت إسرائيل قرار الجنائية الدولية، ووصفته بأنه معاد للسامية ويدعم المقاومة الفلسطينية.