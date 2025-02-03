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مصر تؤكد التزامها بأمن الخليج وأهمية تنسيق الموقف العربي بشأن قضايا المنطقة

01:23 م الإثنين 03 فبراير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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القاهرة- مصراوي

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى المنامة يوم الاثنين 3 فبراير.

ونقل عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملك البحرين، معربًا عن تطلع السيسي لاستقبال بن عيسى في مصر قريبًا.

كما أشاد بمستوى التعاون الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعدد أطر التعاون الثنائي بينهما، وحرص الجانبين على دفع العلاقات لآفاق أرحب.

وأكد أهمية التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر البالغ لرعاية الملك البحريني للجالية المصرية هناك، واعتزاز الجانب المصري بدور الجالية في دعم مسيرة التنمية البحرينية.

وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إذ استعرض عبد العاطي آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما تناول محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق العربي المتواصل بشأن قضايا المنطقة، والبناء على ما أثمرت عنه القمة العربية الأخيرة في المنامة.

ومن جانبه، أكد ملك البحرين تقديره الكبير للرئيس السيسي، وما يكنه لسيادته ولمصر وشعبها من محبة كبيرة، مثنيًا على ما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور متسارع، وكذا في إطار تفعيل آليات العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

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