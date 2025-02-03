إعلان

بعد مشاركتهم في دعم الجيش.. عودة 300 مرتزق روماني من الكونغو الديمقراطية (فيديو)

01:18 م الإثنين 03 فبراير 2025

الجيش الكونغولى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

عاد نحو 300 "مرتزق روماني"، كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الكونغولي، إلى وطنهم مساء السبت، بعد فترة من التوتر والمخاطر في منطقة النزاع.

وهبطت الطائرة التي تقلهم في مطار أوتوبيني بالعاصمة بوخارست، وتم توجيههم إلى منطقة مخصصة لإجراء فحوصات طبية ووبائية، للتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض أو عدوى قد يكونون تعرضوا لها خلال وجودهم في الكونغو.

وبعد إتمام الفحوصات، استكملوا باقي الإجراءات الرسمية قبل السماح لهم بالمغادرة.

وكان المرتزقة قد علقوا أيام عدة داخل مجمع تابع للأمم المتحدة، بعدما حاصرهم متمردو حركة M23.

وتمكن المرتزقة لاحقًا من عبور الحدود إلى رواندا، إذ إجلاؤهم عبر طائرة خاصة مولها هوراتيو بوترا، وهو الشخص الذي قام بتوظيفهم في المهمة.

وأسهمت تدخلات دبلوماسية من وزارة الخارجية الرومانية في ضمان عبورهم الآمن لمنطقة النزاع شمال جمهورية الكونغو، ما مهد الطريق لعودتهم إلى ديارهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الكونغولي مطار أوتوبيني بوخارست مرتزقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية