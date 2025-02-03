بعد مشاركتهم في دعم الجيش.. عودة 300 مرتزق روماني من الكونغو الديمقراطية (فيديو)

وكالات

عاد نحو 300 "مرتزق روماني"، كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الكونغولي، إلى وطنهم مساء السبت، بعد فترة من التوتر والمخاطر في منطقة النزاع.

وهبطت الطائرة التي تقلهم في مطار أوتوبيني بالعاصمة بوخارست، وتم توجيههم إلى منطقة مخصصة لإجراء فحوصات طبية ووبائية، للتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض أو عدوى قد يكونون تعرضوا لها خلال وجودهم في الكونغو.

وبعد إتمام الفحوصات، استكملوا باقي الإجراءات الرسمية قبل السماح لهم بالمغادرة.

#افــــــــريــــــــقــــــــــيــــــــا #الــكــونــغــو



غادر أكثر من 200 مرتزق روماني قاتلوا في الكونغو ضد متمردي حركة 23 مارس رواندا إلى رومانيا. pic.twitter.com/lJuOGJSci9 — 🗺️خبر الشام (@alaamari99) February 1, 2025

وكان المرتزقة قد علقوا أيام عدة داخل مجمع تابع للأمم المتحدة، بعدما حاصرهم متمردو حركة M23.

وتمكن المرتزقة لاحقًا من عبور الحدود إلى رواندا، إذ إجلاؤهم عبر طائرة خاصة مولها هوراتيو بوترا، وهو الشخص الذي قام بتوظيفهم في المهمة.

وأسهمت تدخلات دبلوماسية من وزارة الخارجية الرومانية في ضمان عبورهم الآمن لمنطقة النزاع شمال جمهورية الكونغو، ما مهد الطريق لعودتهم إلى ديارهم.