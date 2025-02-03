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رئيسة وزراء الدنمارك: جرينلاند ليست للبيع

01:08 م الإثنين 03 فبراير 2025

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن

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وكالات

قالت مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم الاثنين، أن جرينلاند، المتمتعة بحكم ذاتي، ليست للبيع.

وجاء هذا بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي إن اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشراء الجزيرة "ليس مزحة".

وتابعت قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "جرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك، جزء من أراضينا، وليست للبيع".

وفيما سبق قال الرئيس الأمريكي، إنه سيجعل جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.

وأوضح روبيو في تصريحات إذاعية أن "الرئيس ترامب أعلن ما ينوي القيام به، وهو شراؤها"، مضيفًا "لا يتعلق الأمر بشراء الأرض لغرض شراء الأرض. هذا في مصلحتنا الوطنية ويجب حلّه".

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مته فريدريكسن جرينلاند رئيسة وزراء الدنمارك دونالد ترامب
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