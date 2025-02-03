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مصدران روسيان: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات

01:05 م الإثنين 03 فبراير 2025

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

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وكالات

قال مصدران روسيان مطلعان على لوكالة رويترز البريطانية، إن روسيا تنظر إلى السعودية والإمارات كأماكن محتملة لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأمريكي، قال إنه سينهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، موضحًا إنه مستعد للقاء بوتين.

كما هنأ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على انتخابه، وصرح بأنه مستعد للقاء ترامب لمناقشة أوكرانيا والطاقة.

ونفى المسؤولون الروس مرارا إجراء أي اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاستعدادات لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين، والتي من شأنها أن تسبق اجتماعًا محتملًا في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، زار مسؤولون روس كبار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للمصادر الروسية، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الوضع.

وقال أحد المصادر إن هناك بعض المعارضة للفكرة في روسيا، إذ أشار بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات إلى الروابط العسكرية والأمنية الوثيقة التي تربط المملكة والإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة.

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