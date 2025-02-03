أولى محطاته الخارجية.. فيديو وصور من زيارة أحمد الشرع إلى السعودية

القاهرة- مصراوي:

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الذي زار المملكة العربية السعودية في أول وجهة خارجية له.

وقال الشرع، خلال لقائه ولي العهد السعودي، إنه "لمس رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصًا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيها"، وفق بيان لوكالة الأنباء الرسمية السورية .

وتناول اللقاء، بحسب الشرع خططًا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقنية، والتعليم والصحة، مشيرًا إلى "الرغبة في الوصول إلى شراكة حقيقية، تهدفُ إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".

وقال الشرع في وقت سابق الأحد، وكان في استقباله، نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

كما التقى الشرع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، للتباحث بشأن المستجدات على الساحة السورية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الانتقالي ووزير خارجيته جالسين في ما يبدو أنها طائرة خاصة.

زيارة الشرع للسعودية تأتي بعدما اتخذ عدة قرارات بعد تعيينه رئيسًا للمرحلة الانتقالية لسوريا، بحلّ مجلس الشعب والفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية والجيش، كما حل حزب البعث الذي حكم البلاد على مدار خمسة عقود. أيضًا، أوقف الشرع العمل بالدستور السابق انتظارًا لإعلان دستوري مرتقب ليكون المرجع القانوني للبلاد في المرحلة الانتقالية.

ومن المفترض أن تستمر المرحلة الانتقالية لأربع سنوات.

الشرع الذي صرح سابقًا بأنه ولد في السعودية "حيث كان يعمل والده في ذلك الوقت، وعاش فيها لبضع سنوات في بداية حياته"، قال خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية في ديسمبر 2024، إنه يتوقع أن يكون للسعودية "دور كبير جدًا" في سوريا، حيث يمكن أن تستفيد من "فرص استثمارية كبرى" بعد سقوط حكم الأسد.

وقال "بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكون السعوديون أيضا شركاء فيها".

ومنذ تسلم الشرع للمرحلة الانتقالية في سوريا، بدأت تحركات دبلوماسية دولية وعربية.

كما زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني السعودية مطلع شهر يناير 2025، كأول وجهة خارجية له بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كان قد زار دمشق أيضًا أواخر يناير، وأكد خلال زيارته وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية.

كما أطلق "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، جسرًا جويًا لدعم الشعب السوري الذي يعاني من تراجع الاقتصاد في بلاده.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من أوائل القادة الذين هنأوا الشرع بهذه الخطوة، متمنين له "التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتأتي زيارة الشرع إلى السعودية بعد أيام من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدمشق، في أول زيارة يجريها رئيس دولة إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وغادر الرئيس السوري، الرياض، صباح اليوم الاثنين، وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.