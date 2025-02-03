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الكرملين: لا خطط لبوتين للقاء وفد حركة حماس في موسكو

12:25 م الإثنين 03 فبراير 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، إنه لا توجد خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء وفد حركة حماس الذي يزور العاصمة موسكو.

ويزور عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، موسى أبو مرزوق، روسيا اليوم، وذلك من أجل لقاء مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي أكتوبر الماضي، اجتمع وفد من حركة حماس، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، وناقش معه التطورات والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

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