حالة تأهب بعد تسجيل أكثر من 200 زلزال في البحر المتوسط خلال 3 أيام

وكالات

أعلنت السلطات في اليونان، إغلاق المدارس ونشر فرق الطوارئ بجزيرة سانتوريني البركانية بعد تسجيل أكثر من 200 زلزال تحت البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الـ3 الماضية، ما أثار مخاوف من وقوع زلزال مدمر في البلاد.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية في عدة جزر قريبة من بحر إيجه، وهي وجهات سياحية شهيرة، إذ تم نشر فرق إنقاذ تابعة لإدارة الإطفاء مع كلاب بوليسية وإقامة خيام في المناطق المفتوحة.

ومن جانبه وزير الحماية المدنية في اليونان فاسيليس كيكيلياس عقب اجتماع طارئ للحكومة في أثينا أمس الأحد إن هذه الإجراءات احترازية وستظل السلطات فى حالة يقظة وترقب.

وأضاف "ونحث المواطنين على الالتزام الصارم بتوصيات السلامة لتقليل المخاطر".

كما نصحت السلطات المحلية، السكان والزوار بتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، في حين أصدرت تعليمات للفنادق بتجفيف حمامات السباحة لتقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمباني جراء الزلزال.

وأشار خبراء يونانيون إلى أن الزلازل التي بلغت قوتها 4.7 درجة ليست مرتبطة ببركان سانتوريني الخامد، لكنهم أعربوا عن قلقهم من نمط النشاط الزلزالي المتزايد.