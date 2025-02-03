بعد السعودية.. الشرع يزور تركيا غدًا الثلاثاء

(وكالات)

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، في بيان، عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا غدا الثلاثاء.

ومن المقرر خلال الزيارة، أن يلتقي الشرع بالرئيس التركي أردوغان لدى زيارته.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى للشرع إلى تركيا منذ أن تنصيبه في الرئاسة السورية. كما تأتي الزيارة بعد وصوله أمس إلى المملكة العربية السعودية ضمن أول زيارة رسمية له.

وتم تنصيب الشرع في منصب الرئيس السوري للفترة الانتقالية الأربعاء الماضي، وذلك بعد وصول الإدارة الجديدة إلى السلطة 8 ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.