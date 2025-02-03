إعلان

بعد السعودية.. الشرع يزور تركيا غدًا الثلاثاء

11:55 ص الإثنين 03 فبراير 2025

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، في بيان، عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا غدا الثلاثاء.

ومن المقرر خلال الزيارة، أن يلتقي الشرع بالرئيس التركي أردوغان لدى زيارته.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى للشرع إلى تركيا منذ أن تنصيبه في الرئاسة السورية. كما تأتي الزيارة بعد وصوله أمس إلى المملكة العربية السعودية ضمن أول زيارة رسمية له.

وتم تنصيب الشرع في منصب الرئيس السوري للفترة الانتقالية الأربعاء الماضي، وذلك بعد وصول الإدارة الجديدة إلى السلطة 8 ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع تركيا الرئيس السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية