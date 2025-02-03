لاختبار سيناريوهات محتملة.. إسرائيل تجري مناورات عسكرية في الجليل الأعلى

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مناورات عسكرية في منطقة الجليل الأعلى، المحاذية للحدود اللبنانية، حيث بدأت التدريبات في ساعات الصباح ومن المقرر أن تستمر حتى الظهيرة.

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، ستشهد المنطقة حركة مكثفة للمركبات العسكرية وأفراد الأمن خلال التمرين، مؤكدًا عدم وجود أي تهديد أمني مصاحب للمناورة.

وتأتي هذه التدريبات ضمن المناورات الدورية التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية على المستويين العسكري والأمني بيان الجيش، حيث تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية واختبار خطط الدفاع والهجوم في سيناريوهات محتملة قد تشهدها المنطقة.

وتشمل التدريبات، بحسب بيان جيش الاحتلال، تحركات مكثفة للقوات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة، إلى جانب تدريبات على تنسيق العمليات بين الوحدات البرية والجوية، في إطار استعدادات الجيش لمواجهة أي تطورات محتملة على الحدود الشمالية.