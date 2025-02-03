"إضعاف متعمد.. إعلام عبري: تقديرات بأن يعين نتنياهو الوزير رون ديرمر رئيسًا لوفد التفاوض وكالات

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخذ بعد قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى الدوحة لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس.

وأضافت الصحيفة أن هناك تقديرات بأن يعين نتنياهو الوزير رون ديرمر رئيسا لوفد التفاوض بدلا من رئيس الموساد، لافتة إلى أن تعيين ديرمر هو إضعاف متعمد للمستوى المهني في المفاوضات لصالح المستوى السياسي المقرب من نتنياهو.

وأوضحت يديعوت أن إسرائيل ستصر في مفاوضات المرحلة الثانية على نفي قادة حماس ونزع سلاح غزة والإفراج عن جميع الأسرى، مشيرة إلى أن التقديرات هو أن فرص موافقة حماس على هذه المطالب ضئيلة وبالتالي لا يوجد أي تفاؤل بشأن استمرار الصفقة.

وقدرت الصحيفة أنه من المفترض أن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا في اليوم الـ 50 لكنها لن تفعل دون تفاهمات على استمرار الصفقة.