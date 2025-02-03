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فيديو- احتجاجات في كاليفورنيا وتكساس ضد خطط ترامب لترحيل المهاجرين

11:19 ص الإثنين 03 فبراير 2025

احتجاجات في كاليفورنيا وتكساس ضد خطط الترحيل الجما

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(وكالات)

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجات حاشدة رفضًا لخطط الترحيل الجماعي التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها، حيث خرج الآلاف إلى شوارع جنوب كاليفورنيا، مطالبين بإصلاح قوانين الهجرة ووضع حد للممارسات التي تستهدف المهاجرين.

وتجمع المحتجون في شارع أولفيرا التاريخي بلوس أنجلوس، قبل أن يسيروا نحو مبنى البلدية، رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "لا أحد غير قانوني"، وبحلول الظهيرة، أغلق المتظاهرون جميع حارات الطريق السريع 101، ما أدى إلى اختناق مروري استمر لأكثر من خمس ساعات قبل إعادة فتح الطريق بالكامل، وفقًا لما أعلنه الليفتنانت مات جوتيريز من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وعلى الرغم من شل الحركة المرورية، أكدت السلطات عدم تسجيل أي اعتقالات، بينما شهدت مدن أخرى في الولاية، مثل ريفرسايد وسان دييجو، مظاهرات مماثلة، حيث أطلق السائقون صفارات سياراتهم دعمًا للمتظاهرين.

وامتدت الاحتجاجات إلى ولاية تكساس، حيث تجمع المتظاهرون في وسط مدينة دالاس، منددين بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وسط تصاعد المخاوف من تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

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لوس أنجلوس كاليفورنيا تكساس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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