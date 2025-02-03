وزير الخارجية يؤكد ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه

القاهرة- (مصراوي)

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه واحترام حقه في تقرير المصير.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مساء أمس الأحد في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وصرح المتحدث، في بيان صحفي اليوم الاثنين، بأن عبد العاطى أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى والحرص المتبادل على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معرباً عن تطلعه لمواصلة الممثلة العليا دعمها للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وتمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية بقيمة أربعة مليار يورو.

واستعرض عبد العاطى الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل تحديات جيو-سياسية جسيمة بالإقليم.

وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا أهمية استدامة الاتفاق وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أكد أيضا على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبى احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها.

ودعا عبد العاطي المسؤولة الأوروبية إلى مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافي المبكر واعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم فى القطاع.

وشدد على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.