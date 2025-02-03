مستشار بالحكومة الإسرائيلية: سأعارض إعادة تعيين بن غفير وزيرا

وكالات

نقلت القناة الـ14 عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قوله في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إنه سيعارض إعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيرا.

وكان حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير قدم استقالته من الحكومة بعد إقرارها اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا الاتفاق بمثابة "استسلام لحماس"، ومنددا بـ"إطلاق سراح مئات القتلة والتخلي عن إنجازات الجيش الإسرائيلي" في الحرب.

وبن غفير مستوطن في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وتباهى مرارا باقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفرضه قيودا شديدة على المعتقلين الفلسطينيين، ودعوته إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير سكانه.

كما تباهى مرارا بتوزيعه السلاح على المستوطنين ويمينيين إسرائيليين.