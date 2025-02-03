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بن غفير يهاجم حكومة نتنياهو: تراجعت عن وعودها بشأن غزة

10:07 ص الإثنين 03 فبراير 2025

إيتمار بن غفير

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(وكالات)

هاجم الوزير الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بانتهاك المبادئ التي أعلنتها سابقًا، والتي وصفها بأنها جزء من "صفقة غير شرعية".

وانتقد بن غفير موقف نتنياهو بشأن معبر رفح، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سبق أن أكد مرارًا رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، باعتباره "خطراً أمنياً"، لكنه "عاد وتراجع عن هذا الموقف" بحسب تعبيره.

وأضاف وزير الأمن القومي المستقيل، أن حكومة نتنياهو تسمح للسلطة الفلسطينية، التي قال عنها إنها "تمول المخربين"، بالسيطرة على بوابة غزة، في إشارة إلى معبر رفح، معتبرًا أن هذا القرار يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.

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إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي معبر رفح غزة
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