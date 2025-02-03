إيران ترد على مزاعم تمويل لبنان.. وتدعو لحل سياسي شامل في سوريا

(وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا، معربة عن أملها في أن تسفر المرحلة الانتقالية عن تشكيل حكومة قادرة على تمثيل جميع الأطراف السورية، بما يضمن الاستقرار السياسي للبلاد.

وفي سياق آخر، نفت طهران التقارير، التي تحدثت عن إرسال حقائب أموال إيرانية إلى لبنان، معتبرة أنها مجرد "تشويه إعلامي" تقوده إسرائيل بهدف عرقلة جهود إعادة الإعمار في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الادعاءات تندرج ضمن "حملة تضليل"، تهدف إلى تقويض العلاقات الإيرانية مع شركائها الإقليميين.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان توترات، مع تمديد بقاء القوات الإسرائيلية مدة إضافية في الجنوب مع رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب آواخر يناير الماضي.