الرئيس الألماني يصل السعودية للقاء ولي العهد

الرياض- (د ب أ)

وصل الرياض مساء أمس الأحد، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية "واس" بالقول إن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم المملكة لدى ألمانيا ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق) والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير ألمانيا لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب، كانوا في استقبال الرئيس الألماني في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتأتي زيارة الرئيس الألماني إلى السعودية ضمن جولة له تستمر أربعة أيام وتشمل أيضا الأردن وتركيا.

ومن المقرر أن يجري الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الاثنين مباحثات مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي سيقيم مأدبة غداء لضيفه الألماني.