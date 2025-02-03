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الدفاع المدني السوري: 15 قتيلًا و15 مصابًا بانفجار سيارة مفخخة شرقي حلب

09:54 ص الإثنين 03 فبراير 2025

انفجار سيارة مفخخة - أرشيفية

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دمشق- (د ب أ)

أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 15 مدنيا وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب صباح اليوم الاثنين .

وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، منها إصابات بليغة، ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة بجانب سيارة تقلّ عمال زراعة، على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج شرقي حلب صباح اليوم".

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الدفاع المدني السوري انفجار سيارة سيارة مفخخة حلب
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