الدفاعات الجوية الروسية تسقط 70 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 70 مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 70 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 27 طائرة مسيرة، فوق أراضي مقاطعة روستوف؛ و25 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد؛ وسبعة فوق إقليم أستراخان، وخمسة فوق إقليم مقاطعة فورونيج، وأربعة فوق إقليم منطقة بيلجورود، واثنتان فوق مقاطعة كورسك.