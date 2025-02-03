ترامب: فرضنا الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ومتأكد أنهم سيدفعون

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية سريان الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا ودول أخرى، نيّته التحدث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال ترامب: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو صباح الغد، وسأتحدث أيضا مع المكسيك صباح الغد، أنا لا أتوقع أي شيء دراماتيكي جدا، لقد فرضنا الرسوم الجمركية؛ إنهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد أنهم سيدفعون"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستصل إلى نسبة 25٪ على جميع الواردات من المكسيك ومعظم السلع من كندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب، إن التعريفات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.

من جهته، قال ترودو يوم السبت الماضي إنه كان يحاول الوصول إلى ترامب منذ تنصيبه، لكن لم يتم الرد على مكالماته.

وردا على الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات الكندية، أعلنت كندا يوم أمس عن فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار.