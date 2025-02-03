إعلان

الجيش الإسرائيلي يُعلن عن مناورة عسكرية في الجليل الأعلى

06:43 ص الإثنين 03 فبراير 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إجراء مناورة عسكرية من الصباح وحتى الظهر في منطقة الجليل الأعلى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار المناورة ستكون هناك حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن في المنطقة، ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

ومنطقة الجليل الأعلى هي الجزء الشمالي لمنطقة الجليل شمالي فلسطين، وتقع معظم أراضيه اليوم ضمن حدود إسرائيل.

والمنطقة عبارة عن كتلة جبلية عالية مبتورة بواسطة الوديان والمنحدرات الشديدة، وفيها قمم جبال عالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي الجليل الأعلي مناورة عسكرية مناورة عسكرية في الجليل الأعلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب: فرضنا الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ومتأكد أنهم سيدفعون

إعلان

إعلان