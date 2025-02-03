وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إجراء مناورة عسكرية من الصباح وحتى الظهر في منطقة الجليل الأعلى، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار المناورة ستكون هناك حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن في المنطقة، ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

ومنطقة الجليل الأعلى هي الجزء الشمالي لمنطقة الجليل شمالي فلسطين، وتقع معظم أراضيه اليوم ضمن حدود إسرائيل.

والمنطقة عبارة عن كتلة جبلية عالية مبتورة بواسطة الوديان والمنحدرات الشديدة، وفيها قمم جبال عالية.