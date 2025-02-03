ترامب: استهداف المنتجات الأوروبية بالرسوم الجمركية قريبًا.. ولدينا عجز 300 مليار دولار

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المنتجات الأوروبية ستكون قريبا جدا مستهدفة بدورها برسوم جمركية، عقب رسوم جمركية فرضها على منتجات من كندا والمكسيك والصين، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب: "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار، إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة".

وأضاف: "ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا"، لافتا إلى أنه سيجري محادثات صباح الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه الأحد رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على منتجات من كلا البلدين.

وأوضح ترامب: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، وسأتحدث أيضا مع المكسيك، لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال، أنا متأكد من أنهم سيدفعون".

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الأحد، أنها تنتظر رد ترامب على اقتراحها إجراء حوار بعد قراره المتعلق بفرض الضريبة على الصادرات المكسيكية.

وفي "رسالة إلى الشعب المكسيكي" نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شينباوم: "أقترح أن ننتظر رد الرئيس ترامب على مقترحنا".

ووعدت بأن تفصل صباح الإثنين الإجراءات الأولى التي تنوي اتخاذها ردا على قرار ترامب الأحادي.