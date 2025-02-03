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ترامب: هناك تقدمًا في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى

04:03 ص الإثنين 03 فبراير 2025

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك "تقدما" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب: "المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ومختلف الدول الأخرى تتقدم. بيبي (بنيامين) نتنياهو سيأتي الثلاثاء، وأعتقد أن لدينا بعض الاجتماعات الكبيرة جدا المقرر عقدها"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كان نتنياهو قد قال يوم الأحد قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، إنه يعتزم بحث "قضايا مهمة" تواجه إسرائيل والشرق الأوسط في اجتماعه مع ترامب في واشنطن، بما في ذلك "الانتصار على حماس".

وأضاف نتنياهو، أنه من بين قضايا أخرى سيتم مناقشتها "تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين والتعامل مع محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته".

وشدد نتنياهو على أن المحور الإيراني يهدد السلام في إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره.

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