الرئيس الأمريكي: لدينا مناقشات مُخطط لها مع أوكرانيا وروسيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك لقاءات ومناقشات مخططا لها مع أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: "كما تعرفون، كانت لدينا نهاية أسبوع حافلة، نحن نتعامل مع إسرائيل، ونتعامل مع أوكرانيا وروسيا ولدينا لقاءات ومناقشات مخطط لها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك مع أوكرانيا وروسيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "وأعتقد أن هذه المناقشات تجري جيدا"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك المناقشات.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.