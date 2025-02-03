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ترامب: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يُديرها "مجانين اليسار الراديكالي" وسأطردهم

03:04 ص الإثنين 03 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يُديرها "مجانين اليسار الراديكالي"، قائلا: "سأطردهم"، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الاثنين، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى تفتح تحقيقا في تعاملها السيئ مع شريحة معينة من مواطنيها.

وكتب ترامب على منصة "تروث": "إن جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل شريحة معينة من مواطنيها بشكل سيئ للغاية".

وأضاف: "إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى".

وتابع: "إن انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، على أقل تقدير، يحدث أمام أعين الجميع، لن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع".

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