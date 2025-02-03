مصدر لـ"تاس": حماس ستطلب من روسيا المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية بغزة

وكالات

يعتزم وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، خلال زيارة لموسكو، طلب تقديم المساعدة من الجانب الروسي على تخفيف ثقل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد مصدر في قيادة حماس لوكالة "تاس"، أن وفد حماس إبان زيارته موسكو المقررة في الثالث من فبراير في حديثه عن أهداف الزيارة سيطلب: "المساعدة على التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن ممثلي الحركة يأملون أيضا في ضمان دعم روسيا للضغط على المحتل الإسرائيلي للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها، بالإضافة إلى ذلك، سيطلع الوفد الجانب الروسي على تقدم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع المصدر: "سنقوم بإبلاغ أصدقائنا الروس بآخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق".

وبحسب المصدر، فإن وفد الحركة سيقدم أيضا تقييمه لهذا الاتفاق، مضيفا أن زيارة وفد حماس لموسكو تهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور حول الأحداث الجارية في فلسطين والمنطقة.

كانت الزيارة السابقة لوفد حماس لموسكو في أكتوبر 2024.