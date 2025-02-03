إعلام سوري: القبض على قيادي في "الدفاع الوطني" للنظام السوري السابق

وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، أن إدارة الأمن العام تمكنت من القبض على قيادي في "الدفاع الوطني" مجموعة رديفة للقوات الحكومية التابعة للنظام السوري السابق، بعملية أمنية نفذتها بطرطوس.

وقالت مصادر محلية، إنه تم إلقاء القبض على القيادي علاء محمد الزاهر الذي يلقب نفسه بـ"الذئب المنفرد"، أحد المتهمين بإثارة الفوضى والتحريض على حمل السلاح عقب انتشار إشاعة "عودة ماهر الأسد إلى الساحل"، وفقا لروسيا اليوم.

واشتهر الزاهر خلال السنوات الماضية بصوره التي كان يشاركها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، و"تظهر مشاركته في الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق الشعب السوري".

على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية السورية، إنه بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود صادرت أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ.

ونشرت الوزارة صورة تظهر جانبا من الأسلحة المصادرة من ضمنها بنادق آلية رشاشة وصناديق ذخيرة ومخازن بنادق.