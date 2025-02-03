احتجاجات في برلين لاستمرار "الجدار الناري" ضد حزب البديل من أجل ألمانيا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، أن حوالي 160 ألف شخص خرجوا في احتجاجات في برلين، معارضين ما يُزعم بأنه تعاون محتمل بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، وفقا لروسيا اليوم.

وشهدت ألمانيا على مدار عدة أيام مظاهرات أمام مقرات الاتحاد الديمقراطي المسيحي وضد فعاليات حزب "البديل من أجل ألمانيا" الانتخابية، بعد أن صوت البرلمان الألماني بأغلبية في 29 يناير على قرار قدمته كتلة "ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي" لتشديد سياسة الهجرة في البلاد.

وأشارت صحيفة "فيلت" إلى أن المحتجين دعوا إلى استمرار ما يسمى بسياسة "الجدار الناري" ضد الحزب اليميني.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تضامنه مع المتظاهرين الألمان الذين خرجوا في احتجاجات ضد التعاون المحتمل بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا.

وكتب شولتس في حسابه على منصة "إكس": "لن نتعاون أبدا مع اليمين المتطرف، نحن ضد ذلك، وأنا أتفق تماما مع هذه الرسالة التي يوجهها مئات الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء البلاد".

وكانت كتلة "ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي" قد أعلنت سابقا عن استراتيجية تسمى "الجدار الناري" ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا"، والتي تعني مقاطعة أي مبادرات من الحزب اليميني واستبعاد أي شكل من أشكال التعاون معه.

ومع ذلك، أعلنت أليسا فايدل مرشحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" لمنصب المستشار الألماني، في 24 يناير عن "اختراق الجدار الناري" بسبب الرغبة المتبادلة في تشديد السيطرة على الهجرة بعد هجوم شنه مهاجر في آشافنبورغ أسفر عن مقتل طفل ورجل بالغ.