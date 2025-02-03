بولندا: فرض ترامب رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي يجب أن يُنظر إليها بقلق

وكالات

علق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية.

قال توسك: "إن تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يجب أن يُنظر إليها بقلق ولكن ليس بخوف"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ربما تشعرون بالقلق إزاء التطورات الأخيرة، ووعود الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، هناك ما يدعو للقلق، ولكن ليس للخوف".

وأوضح أن بولندا قادرة على مواجهة تهديدات ترامب بفضل نموها الاقتصادي المرتفع، متابعا: "في بولندا لدينا ردود جيدة على هذه الوعود، أولا، إنه النمو الاقتصادي القياسي والديناميكي الحقيقي".

وقال: "نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات، دون خوف ولكن بحكمة".

وفي وقت سابق قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل تعامل واشنطن "بشكل سيئ".