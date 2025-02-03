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الرئيس الجزائري: أبلغت بشار الأسد رفضنا الدائم للمجازر في حق السوريين

02:27 ص الإثنين 03 فبراير 2025

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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وكالات

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على الأحداث الأخيرة والتطورات التي حدثت في سوريا.

وقال تبون، إن بلاده أبلغت الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بكل حزم رفضها الدائم للمجازر في حق السوريين، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن الجزائر التي واجهت اعتراضات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2022، دعمت الحوار السياسي لحل الأزمة في هذا البلد، معربا عن استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة الأركان.

وأكد أنه ليست لديه أيّ نية للبقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه سيحترم الدستور الجزائري، لافتا إلى أن بلاده لديها "علاقات ممتازة مع دول البحر الأبيض المتوسط في مجالي الاستثمارات والتجارة"، وأنها قوة استقرار في إفريقيا.

وكشف الرئيس الجزائري أن أوكرانيا لم تستجب لوساطة الجزائر في أزمتها مع روسيا.

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