دونالد ترامب: سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى تفتح تحقيقا في تعاملها السيئ مع شريحة معينة من مواطنيها، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب ترامب على منصة "تروث": "أن جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل شريحة معينة من مواطنيها بشكل سيئ للغاية".

وأضاف: "إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى".

وتابع: "إن انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، على أقل تقدير، يحدث أمام أعين الجميع، لن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع".

وفي وقت سابق، وقع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا على مشروع قانون يسمح للحكومة بالاستيلاء على الأرض دون الحاجة إلى دفع تعويض، وهو ما يقول البعض في الحكومة إنه تهديد للملكية الخاصة.

وتمتلك الأغلبية السوداء في البلاد جزءًا صغيرًا من الأراضي الزراعية بعد أكثر من 30 عاما من نهاية الفصل العنصري. فمعظم ملاك الأراضي جزء من الأقلية البيضاء، وفقا للتقرير الإخباري.

ويسمح القانون الجديد بمصادرة الأراضي دون تعويض فقط في الظروف التي يكون فيها "عادلا ومنصفا ويصب في المصلحة العامة".