إعلان

دون إصابات.. حقل غاز شمالي العراق يتعرض لهجوم لم تحدد طبيعته بعد

02:03 ص الإثنين 03 فبراير 2025

حقل غاز في العراق- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تعرض حقل غاز تديره شركة إماراتية في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، لهجوم لم تحدد طبيعته بعد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مصدر أمني محلي: "إن حقل كورمور الغازي في منطقة قادر كرم التابعة لبلدة جمجمال في محافظة السليمانية تعرض حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لهجوم لم يعرف حتى الآن ما إذا كان بطائرة مسيرة أو صواريخ كاتيوشا".

وأضاف أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من الحقل المستهدف، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع.

من جهتها، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته وسائل إعلام كردية، إن إنتاج الغاز في حقل كورمور لم يتأثر بالهجوم الذي استهدفه، موضحة أن عمليات الضخ إلى محطات توليد الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن تعرض حقل كورمور لإنتاج الغاز، الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية لعدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا خلال السنوات القليلة الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حقل غاز في العراق العراق تعرض حقل غاز في العراق لهجوم شمال العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان