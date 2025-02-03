دون إصابات.. حقل غاز شمالي العراق يتعرض لهجوم لم تحدد طبيعته بعد

وكالات

تعرض حقل غاز تديره شركة إماراتية في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، لهجوم لم تحدد طبيعته بعد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مصدر أمني محلي: "إن حقل كورمور الغازي في منطقة قادر كرم التابعة لبلدة جمجمال في محافظة السليمانية تعرض حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لهجوم لم يعرف حتى الآن ما إذا كان بطائرة مسيرة أو صواريخ كاتيوشا".

وأضاف أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من الحقل المستهدف، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع.

من جهتها، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته وسائل إعلام كردية، إن إنتاج الغاز في حقل كورمور لم يتأثر بالهجوم الذي استهدفه، موضحة أن عمليات الضخ إلى محطات توليد الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن تعرض حقل كورمور لإنتاج الغاز، الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية لعدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا خلال السنوات القليلة الماضية.