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من أصل 67 شخصًا.. العثور على رفات 55 ضحية في حادث مطار ريجان الأمريكي

01:26 ص الإثنين 03 فبراير 2025

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

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وكالات

أكدت السلطات الأمريكية، أنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصًا لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001، وفقا لسكاي نيوز.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي، إن الغواصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الكولونيل فرانسيس بي. بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، أن "إعادة رفات أولئك الذين فقدوا في هذا الحادث المأساوي هو حقا ما يدفعنا جميعا للاستمرار".

وأشار بيرا إلى أن أجزاء من الطائرتين سيتم تحميلها على شاحنات مسطحة وتُنقل إلى حظيرة لإجراء تحقيقات إضافية.

ولا يزال عبور جميع السفن باستثناء القوارب المرخصة محظورا في جزء كبير من نهر بوتوماك.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قد أعلنت في بيان مقتضب، يوم الخميس، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" اصطدمت بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في مطار رونالد ريجان.

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