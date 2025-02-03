نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية
وكالات
أعلن نائب المستشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن استعداد أوروبا للرد على الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.
قال هابيك: "كأوروبيين نحن مستعدون للرد بالرسوم الجوابية"، متابعا: "على الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا خيار سيئ جدا".
وأشار إلى أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، بما في ذلك للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، قائلا: "سنجعل الأمريكيين يفهمون أن لديهم ما يخسرونه أيضا".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم السبت 1 فبراير، مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين.
وهدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم على صادراته أيضا، معتبرا أن أوروبا تتعامل مع الولايات المتحدة "بشكل سيئ".
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