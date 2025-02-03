إعلان

نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية

01:17 ص الإثنين 03 فبراير 2025

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن نائب المستشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن استعداد أوروبا للرد على الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

قال هابيك: "كأوروبيين نحن مستعدون للرد بالرسوم الجوابية"، متابعا: "على الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا خيار سيئ جدا".

وأشار إلى أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، بما في ذلك للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، قائلا: "سنجعل الأمريكيين يفهمون أن لديهم ما يخسرونه أيضا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم السبت 1 فبراير، مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين.

وهدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم على صادراته أيضا، معتبرا أن أوروبا تتعامل مع الولايات المتحدة "بشكل سيئ".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روبرت هابيك الرسوم الأمريكية الرسوم الجمركية ترامب أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من أصل 67 شخصًا.. العثور على رفات 55 ضحية في حادث مطار ريجان الأمريكي

إعلان

إعلان