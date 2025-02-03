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وزير الاقتصاد الألماني يحذر الولايات المتحدة من مغبّة حرب تجارية

12:00 ص الإثنين 03 فبراير 2025

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك

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برلين - (د ب أ)

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الولايات المتحدة، اليوم الأحد، من مغبة الانخراط في حرب تجارية، واصفا إياها بأنها "بديل سيء للغاية"، وقال إن أوروبا سترد بالمثل.

وقال هايبك، السياسي الذي ينتمي إلى حزب الخضر، في فعالية استضافتها صحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" "باعتبارنا أوروبيين، نحن مستعدون لفرض رسوم جمركية مضادة".

وأضاف: "يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن: هذا بديل سيء للغاية".

وأشار هابيك إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع التضخم - سواء بالنسبة للمستهلكين أو الشركات في الولايات المتحدة أيضا، وقال إنه سيتم توضيح ذلك للأمريكيين.

وتابع هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، قائلا "لكن إذا لم ينجح ذلك، فلا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتعرض للضغوط".

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