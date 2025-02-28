بعد اشتباكه في البيت الأبيض.. زيلينسكي يشكر ترامب والشعب الأمريكي

"استقبلني لإهانتي".. أول تعليق من زيلينسكي على طرده من البيت الأبيض (صور)

مشادة كلامية وطرد.. ماذا حدث بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض؟

الخارجية الأمريكية: ما جري اليوم بين ترامب وزيلينسكي غير قابل للتفسير

وكالات

بعد اشتباكه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس في وقت سابق الجمعة، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للشعب الأمريكي.

وقال في منشور على منصة إكس: "شكرا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي".

كما تابع أن أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، مؤكدا أن بلاده تعمل من أجل ذلك تحديدا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال الجمعة أن "السلام من دون ضمانات مستحيل".

وشدد عبر منصة اكس قائلاً: "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".

كذلك رأى رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك أنه لا يحق لأحد أن ينسى أن روسيا هي المعتدية في هذه الحرب وأن أوكرانيا هي ضحية العدوان، وفق تعبيره.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "يملك الشجاعة والقوة للدفاع عن الحق".

وكتب سيبيها في منشور على منصة إكس "إنه يدافع عن أوكرانيا وعن هدف السلام العادل والدائم. لقد كنا دائما وسنظل ممتنين لأميركا على دعمها".

أيضاً عبر قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي عن دعمه للرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقال في منشور على فيسبوك "القوات المسلحة - مع

أوكرانيا، ومع الشعب، ومع القائد الأعلى. قوتنا في الوحدة".

جاء هذا بعدما تحوّل اللقاء الذي استمر لـ50 دقيقة، بين الزعيمين إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحفيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".

وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي: "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة"، وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله، أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".

ثم تدخل نائب ترامب جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".

كذلك أكد الرئيس الأمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا"، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني لترامب إنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يتفاوض الطرفان لإنهاء الحرب بعد غزو موسكو.

وأضاف زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب في اجتماع بالبيت الأبيض، أنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات مع قاتل على أراضينا".

وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".

ثم وجّه زيلنسكي كلامه لفانس قائلاً: "تحدث معي باحترام".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني كان غادر مع الوفد المرافق له من البيت الأبيض، وبقي ترامب داخله، وسط كلام تداوله الإعلام الأمريكي قال إن الرئيس الأمريكي طلب من نظيره المغادرة.