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أوروبا في رسالة لزيلينسكي: لن تكون وحدك أبدًا كن قويا

11:37 م الجمعة 28 فبراير 2025

أورسولا فون دير لاين

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وكالات

أعلن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا عن دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد المشادة الكلامية الحادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأكدت أورسولا فون دير لايين وكوستا في بيان مشترك الجمعة: "لن تكون أبدا وحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأهان ترامب زيلينسكي بشدة أمام وسائل الإعلام خلال لقاء بينهما في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، واتهمه بعدم القدرة على التعامل مع الحرب الروسية، والفشل في الحفاظ على حماية بلاده من الأزمات، مكررا حديثه عن فشله في استغلال الأسلحة التي أرسلتها واشنطن إلى كييف ما دفع زيلينسكي لمغادرة البيت الأبيض وحيدا.

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