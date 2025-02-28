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"معجزة التحمل".. روسيا تعلق على ضبط ترامب أعصابه وعدم ضربه زيلينسكي

10:48 م الجمعة 28 فبراير 2025

ماريا زاخاروفا

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وكالات

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على المشادة الكلامية الحادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية على قناتها في "تلجرام": إن أكبر كذبة قالها زيلينسكي خلال اجتماعه مع ترامب كانت تصريحه بأن كييف تُركت وحدها في عام 2022.

وتابعت زاخاروفا: "كيف تمكن ترامب ونائبه فانس من ضبط نفسيهما وعدم ضرب هذا الوغد؟ إنها معجزة التحمل."

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن زيلينسكي تلقى "صفعة قوية" من ترامب خلال اللقاء.

ووصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي الفيديو الذي وثق المشادة بين ترامب وزيلينسكي بـ"التاريخي".

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