"بعد طرده من البيت الأبيض".. زيلينسكي يوجه رسالة للولايات المتحدة

وكالات

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على دعمها المستمر لأوكرانيا، معربًا عن امتنانه لهذه الزيارة، وكذلك للشعب الأمريكي، ولترامب والكونجرس على جهودهم.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى "سلام عادل ودائم" وأن بلاده تعمل جاهدًا من أجل تحقيق هذا الهدف.

كانت شبكة "فوكس نيوز" قد نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض أن زيلينسكي لم يغادر البيت الأبيض من تلقاء نفسه، بل بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرده عقب مشادة كلامية حادة بينهما في المكتب البيضاوي.

وأوضح المسؤولون أنه تم محاولة التدخل لتدارك الموقف بعد المواجهة بين الرئيسين، وأفاد زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة العربية قائلاً: "ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي".

وقام ترامب خلال اللقاء بإنهاء محادثاته مع زيلينسكي قبل اكتمالها، حيث اتهمه بعدم الاستعداد لتحقيق السلام.

وأوضح ترامب أن زيلينسكي لن يعود إلى البيت الأبيض إلا عندما يكون "جاهزًا لذلك"، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني أظهر "قلة احترام" لأمريكا، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الدعم الأمريكي يمنحه امتيازًا في المفاوضات، وهو ما رفضه ترامب، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو إحلال السلام دون تقديم أي تنازلات.

وحذر ترامب زيلينسكي قائلاً: "أوكرانيا ليست في موقف جيد" وأنه "يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".

وشدد على أن زيلينسكي "ليس في موقع لفرض إملاءات" وذكر أن "جنود أوكرانيا يتناقصون" بينما يرفض وقف إطلاق النار، ما اعتبره "قلة احترام للولايات المتحدة".

وتمسك زيلينسكي بضرورة توفير "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "وقف إطلاق النار ليس كافيًا".

وعبر عن أمله في أن يسهم اتفاق المعادن في تقديم هذه الضمانات، وأكد عزمه على مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بـ"القاتل والإرهابي".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا اختطفت نحو 20 ألف أوكراني وغيرت أسماءهم، مشددًا على أن "أوكرانيا لا يمكنها التنازل عن أراضيها".