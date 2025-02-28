"استقبلني لإهانتي".. أول تعليق من زيلينسكي على طرده من البيت الأبيض (صور)

وكالات

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يغادر البيت الأبيض بمحض إرادته، بل بسبب قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرده بعد مشادة كلامية حادة بينهما في المكتب البيضاوي.

وأفاد المسؤولون بأنهم حاولوا التدخل لتدارك الموقف بعد المواجهة بين الرئيسين، حيث قال زيلينسكي، وفقًا لما نقلته قناة العربية، إن "ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي".

كان ترامب قد أنهى محادثاته مع زيلينسكي قبل اكتمالها، بعد أن اتهمه بعدم الاستعداد لتحقيق السلام، وأوضح أن زيلينسكي يمكنه العودة إلى البيت الأبيض فقط عندما يكون "جاهزًا لذلك".

وأضاف ترامب أن الرئيس الأوكراني أظهر "قلة احترام" لأمريكا، معتبرًا أنه يعتقد أن الدعم الأمريكي يمنحه امتيازًا في المفاوضات، وهو ما رفضه ترامب، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو إحلال السلام دون تقديم أي تنازلات.

ووجه ترامب تحذيرًا قاسيًا لزيلينسكي، قائلًا إن "أوكرانيا ليست في موقف جيد" وأنه "يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة"، مطالبًا إياه بالتوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن زيلينسكي "ليس في موقع لفرض إملاءات" وأكد أن "جنود أوكرانيا يتناقصون" بينما يرفض وقف إطلاق النار، مما وصفه بأنه "قلة احترام للولايات المتحدة".

وفي المقابل، تمسك زيلينسكي بضرورة توفير "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، وأكد أن "وقف إطلاق النار ليس كافيًا"، معبرًا عن أمله في أن يسهم اتفاق المعادن في تقديم هذه الضمانات، وأكد عزمه على مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بـ"القاتل والإرهابي".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا اختطفت حوالي 20 ألف أوكراني وغيرت أسماءهم، مؤكدًا أنه "لا يمكن التنازل عن أراضي أوكرانيا".