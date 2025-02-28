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خناقة في البيت الأبيض.. ترامب يتهم زيلينسكي بعدم احترام أمريكا والأخير يغادر (فيديو وصور)

08:59 م الجمعة 28 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
  • عرض 8 صورة
    دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض
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وكالات

أنهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثاته مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي قبل اكتمالها بعد مواجهة حادة في المكتب البيضاوي.

وغادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض مبكرًا بعد مشادة كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، وفقًا لمراسلة الجزيرة، التي أكدت إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بينهما.

وخلال اللقاء، اتهم ترامب زيلينسكي بعدم الاستعداد لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أنه يمكنه العودة إلى البيت الأبيض فقط عندما يكون "جاهزًا لذلك".
وأوضح ترامب أن زيلينسكي أظهر "قلة احترام" لأمريكا، معتبرًا أنه يعتقد أن الدعم الأمريكي يمنحه امتيازًا في المفاوضات، وهو ما رفضه ترامب، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو إحلال السلام دون تقديم أي تنازلات.


وفي لهجة حادة، حذر ترامب زيلينسكي من أن "أوكرانيا ليست في موقف جيد" وأنه "يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة"، مطالبًا إياه بالتوصل إلى اتفاق، ومهددًا بـ"الانسحاب" في حال عدم تحقيق تقدم.
وشدد ترامب على أن زيلينسكي "ليس في موقع لفرض إملاءات" وأن "جنود أوكرانيا يتناقصون" بينما يرفض وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذا "يظهر قلة احترام للولايات المتحدة".
وأكد ترامب أن أوكرانيا "في ورطة" و"لا تنتصر في الحرب"، داعيًا زيلينسكي إلى "الامتنان" والموافقة على وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه "ليس لديه أي أوراق للعب بها بدون الدعم الأمريكي".

من جانبه، تمسك زيلينسكي بضرورة توفير "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، مشددًا على أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط".
وأعرب عن أمله في أن يكون اتفاق المعادن خطوة نحو تقديم تلك الضمانات، معولًا على "الموقف القوي" لترامب لإيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بـ"القاتل والإرهابي".
وأكد زيلينسكي أن روسيا اختطفت نحو 20 ألف أوكراني وغيرت أسماءهم، مشددًا على أن أوكرانيا لا يمكنها "التنازل عن أراضيها" وأنه من الضروري "إنقاذ بلادنا وديمقراطيتنا".

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