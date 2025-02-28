ترامب: زيلينسكي غير مستعد للسلام ويعتقد أن الدعم الأمريكي امتياز

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الاستعداد لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أنه يمكنه العودة إلى البيت الأبيض فقط عندما يكون جاهزًا لذلك.

وأوضح ترامب أن زيلينسكي أظهر "قلة احترام" لأمريكا، معتبرًا أن الرئيس الأوكراني يظن أن الدعم الأمريكي يمنحه امتيازًا في المفاوضات، وهو ما يرفضه ترامب، الذي أكد أن هدفه الأساسي هو إحلال السلام دون تقديم أي امتيازات.

وفي هجوم حاد خلال لقائهما في البيت الأبيض، حذر ترامب زيلينسكي من أن "أوكرانيا ليست في موقف جيد" وأنه "يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".

وطالب ترامب زيلينسكي بالتوصل إلى اتفاق، مهددًا بـ"الانسحاب" في حال عدم تحقيق تقدم، ومشيرًا إلى أن تصريحات زيلينسكي "تفتقر بشدة إلى الاحترام".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حل للأزمة، مشددًا على أن زيلينسكي "ليس في موقع لفرض إملاءات".

وأكد أن "جنود أوكرانيا يتناقصون" بينما يرفض زيلينسكي وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذا "يظهر قلة احترام للولايات المتحدة".

وأوضح أن أوكرانيا "في ورطة" و"لا تنتصر في الحرب"، داعيًا زيلينسكي إلى "الامتنان" والموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه "ليس لديه أي أوراق للعب بها بدون الدعم الأمريكي".

من جانبه، تمسك زيلينسكي بضرورة توفير "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، معتبرًا أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط".

وأعرب عن أمله في أن يكون اتفاق المعادن خطوة نحو تقديم تلك الضمانات، معولًا على "الموقف القوي" لترامب لإيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بـ"القاتل والإرهابي".