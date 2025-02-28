ترامب يهاجم زيلينسكي ويهدده بالانسحاب من دعم أوكرانيا (فيديو)

وكالات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض، محذرًا إياه من أن "أوكرانيا ليست في موقف جيد" وأنه "يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".

وطالب ترامب زيلينسكي بالتوصل إلى اتفاق، مهددًا بـ"الانسحاب" في حال عدم تحقيق تقدم، مشيرًا إلى أن تصريحات زيلينسكي "تفتقر بشدة إلى الاحترام".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حل للأزمة، مشددًا على أن زيلينسكي "ليس في موقع لفرض إملاءات". وأضاف أن "جنود أوكرانيا يتناقصون" بينما يرفض زيلينسكي وقف إطلاق النار، واعتبر أن هذا "يظهر قلة احترام للولايات المتحدة".

وأوضح ترامب أن أوكرانيا "في ورطة" و"لا تنتصر في الحرب"، داعيًا زيلينسكي إلى "الامتنان" والموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه "ليس لديه أي أوراق للعب بها بدون الدعم الأمريكي".

من جانبه، أصر زيلينسكي على ضرورة توفير "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، مشددًا على أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط".

وأعرب عن أمله في أن يكون اتفاق المعادن خطوة نحو تقديم تلك الضمانات، معولًا على "الموقف القوي" لترامب لإيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بـ"القاتل والإرهابي".

وكشف زيلينسكي أن روسيا اختطفت نحو 20 ألف أوكراني وغيرت أسماءهم، مؤكدًا أن أوكرانيا لا يمكنها "التنازل عن أراضيها" وأنه من الضروري "إنقاذ بلادنا وديمقراطيتنا".

وفيما يخص اتفاق المعادن، أشار ترامب إلى أن المعادن الأوكرانية "ستلبي احتياجات الولايات المتحدة" وسيتم استخدامها في "المجال العسكري والذكاء الاصطناعي".



