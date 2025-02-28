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زيلينسكي لترامب: بوتين إرهابي ولن تقدم أوكرانيا والعالم "تنازلات لقاتل"

08:26 م الجمعة 28 فبراير 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي

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(أ ب)

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة محورية بالنسبة لبلاده، حيث يحاول إقناع البيت الأبيض بتقديم شكل من أشكال الدعم الأمريكي لأمن أوكرانيا ضد أي عدوان روسي مستقبلي.

ووصف زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إرهابي وقال لترامب إن أوكرانيا والعالم لا يحتاجان إلى تقديم "تنازلات لقاتل".

وأضاف: "حتى أثناء الحرب هناك قواعد".

ورفع زيلينسكي إبهامه في إشارة مشجعة، لكنه لم يتحدث إلى الصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يوقع وفد زيلينسكي اتفاقا اقتصاديا تاريخيا مع الولايات المتحدة يهدف إلى تمويل إعادة إعمار أوكرانيا التي دمرتها الحرب، وهي صفقة من شأنها أن تربط البلدين معا بشكل وثيق لسنوات قادمة.

ويشير الاتفاق، الذي يعد خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، إلى أهمية أمن أوكرانيا.

ولكنه يترك ذلك لاتفاق منفصل لم يتوصل إليه الزعيمان بعد.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي إن الاتفاقية سيتم توقيعها قريبا في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال ترامب: "لدينا صفقة عادلة للغاية"، مضيفا، "إنه التزام كبير من الولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تشهد توقف القتل في تلك الحرب، مضيفا أن الأموال الأمريكية لأوكرانيا يجب أن "تستخدم في حالات مختلفة مثل إعادة البناء".

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