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إعلام عبري: نتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب

07:53 م الجمعة 28 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات القاهرة لم تكن جيدة، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن حماس تريد التقدم لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع، وهذا لن يحدث حاليا، مضيفين أن نتنياهو سيبحث الليلة خيارات عسكرية عند انتهاء وقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر ذاتها أن إسرائيل رفضت الانسحاب وإنهاء الحرب، بينما طلب الوسطاء مزيدا من الوقت لحل الأزمة.

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