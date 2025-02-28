ترامب: نأمل أن نتمكن من إيجاد حل للفوضى في الشرق الأوسط

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في إيجاد حل للفوضى في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، وأن الأخير أبدى رغبته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن زيارة وزير الخزانة الأمريكية لأوكرانيا ساهمت في التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن، واصفًا الصفقة مع أوكرانيا بأنها "عادلة جدًا".

وأكد ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيًا"، معربًا عن تفاؤله بمسار المحادثات مع روسيا.

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا "خطيرة للغاية" وكان من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

من جهته، شدد زيلينسكي على رفضه لأي "تسويات" مع الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بـ"تسويات مع قاتل على أراضينا".

وعرض زيلينسكي على ترامب صورًا لضحايا الحرب، معبرًا عن ثقته في دعم ترامب للموقف الأوكراني.

وجاء اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة وبحث سبل إنهاء الحرب مع روسيا.