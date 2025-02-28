إعلان

ترامب: نأمل أن نتمكن من إيجاد حل للفوضى في الشرق الأوسط

07:47 م الجمعة 28 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في إيجاد حل للفوضى في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، وأن الأخير أبدى رغبته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن زيارة وزير الخزانة الأمريكية لأوكرانيا ساهمت في التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن، واصفًا الصفقة مع أوكرانيا بأنها "عادلة جدًا".

وأكد ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيًا"، معربًا عن تفاؤله بمسار المحادثات مع روسيا.

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا "خطيرة للغاية" وكان من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

من جهته، شدد زيلينسكي على رفضه لأي "تسويات" مع الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بـ"تسويات مع قاتل على أراضينا".

وعرض زيلينسكي على ترامب صورًا لضحايا الحرب، معبرًا عن ثقته في دعم ترامب للموقف الأوكراني.

وجاء اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة وبحث سبل إنهاء الحرب مع روسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الفوضى في الشرق الأوسط نهاء الحرب في أوكرانيا وزير الخزانة الأمريكية فلاديمير بوتين روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دار الإفتاء تعلن رسميًا أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٥
الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان الكريم
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)