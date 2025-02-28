ترامب: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قريب نسبيًا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيًا"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أن اليوم سيشهد توقيع صفقة المعادن مع أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها "عادلة جدًا"، كما أشار إلى أن المحادثات مع روسيا تسير بشكل إيجابي.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني على أنه لا ينبغي تقديم "تسويات" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء المفاوضات لإنهاء الحرب بعد غزو موسكو.

وأوضح زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورًا لضحايا الحرب، أنه لا يمكن التسامح مع "تسويات مع قاتل على أراضينا"، مضيفًا: "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".

جاء اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة ومناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسيا.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب تحركات دبلوماسية مكثفة شهدت زيارة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن، في مسعى لإقناع ترامب بعدم التخلي عن دعم كييف.