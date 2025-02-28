أكسيوس: نتنياهو يعقد مشاورات استثنائية الليلة بشأن صفقة الأسرى

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة مشاورات بشأن مفاوضات صفقة الأسرى، مشيرًا إلى أن الاجتماع استثنائي لانعقاده مساء الجمعة بمشاركة كبار المسؤولين.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا إلى ضرورة صمود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا أن الأيام المقبلة حاسمة.

وحث الأمين جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم لتجنب انهيار الصفقة، مشددًا على عدم وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، مع معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية.

وأكد جوتيريش على ضرورة بقاء غزة جزءًا من دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد تحت حكومة فلسطينية واحدة.

ودعا إلى وقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع المستوطنات والتهديدات بالضم.